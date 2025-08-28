Carambola di auto a Rodengo Saiano: grave una bimba di Costa Volpino

Gravi conseguenze per il maxi incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 agosto lungo la strada provinciale 510, all’altezza di Rodengo Saiano, in Franciacorta, in provincia di Brescia. Coinvolte più auto, un furgone e una roulotte: il bilancio è pesante più di quanto trapelate nelle prime ore. A destare maggiore apprensione sono le condizioni di una bambina di 5 anni, residente a Costa Volpino. La piccola, rimasta ferita in modo gravissimo, ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata d’urgenza in Terapia intensiva all’ospedale Civile di Brescia. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Ferito anche il nonno

Non meno preoccupanti le condizioni del nonno, un uomo di 63 anni, anche lui di Costa Volpino. Trasportato nello stesso ospedale, è stato ricoverato in Rianimazione: la prognosi è riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.