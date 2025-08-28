Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 28 Agosto 2025
Carambola di auto a Rodengo Saiano: grave una bimba di Costa Volpino
LO SCHIANTO. Un tamponamento tra più auto, un furgone e un caravan: ferita una bimba di 5 anni e il nonno di 63 anni.
Gravi conseguenze per il maxi incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 agosto lungo la strada provinciale 510, all’altezza di Rodengo Saiano, in Franciacorta, in provincia di Brescia. Coinvolte più auto, un furgone e una roulotte: il bilancio è pesante più di quanto trapelate nelle prime ore. A destare maggiore apprensione sono le condizioni di una bambina di 5 anni, residente a Costa Volpino. La piccola, rimasta ferita in modo gravissimo, ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata d’urgenza in Terapia intensiva all’ospedale Civile di Brescia. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.
Ferito anche il nonno
Non meno preoccupanti le condizioni del nonno, un uomo di 63 anni, anche lui di Costa Volpino. Trasportato nello stesso ospedale, è stato ricoverato in Rianimazione: la prognosi è riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.
Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano in direzione Brescia a bordo di un’auto. Il 63enne avrebbe rallentato per via di un piccolo incidente avvenuto poco prima, ma la vettura è stata centrata in pieno da un altro mezzo. L’impatto ha innescato la carambola che ha coinvolto numerosi veicoli. Più lievi, ma comunque serie, le ferite riportate dall’automobilista che ha tamponato l’auto dei due bergamaschi: è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. La Polizia locale di Rodengo Saiano è ancora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA