Cronaca / Val Calepio e Sebino
Martedì 18 Novembre 2025

Carobbio degli Angeli, in ospedale due uomini intossicati da monossido

IL CASO. Si tratta di un 73enne e un 74enne trattati in camera iperbarica. La causa è da ricondursi a un braciere acceso nello scantinato.

La camera iperbarica dell’Habilita di Zingonia
La camera iperbarica dell’Habilita di Zingonia

Carobbio degli Angeli

Due uomini sono stati sottoposti nella tarda serata di lunedì 17 novembre a un trattamento di ossigenoterapia d’emergenza all’Habilita – Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, dopo essere rimasti vittime di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Le persone coinvolte, un 73enne, e un 74enne , sono rimaste intossicate a Carobbio degli Angeli, probabilmente a causa dei fumi sprigionati da un braciere acceso nei locali cantina/seminterrato. Una volta lanciato l’allarme, i due sono stati soccorsi e trasportati all’Ospedale Bolognini di Seriate per una prima valutazione.

Considerate le condizioni e la necessità di un trattamento iperbarico immediato, i pazienti sono stati trasferiti a Zingonia: il primo alle 22, il secondo mezz’ora più tardi. L’ossigenoterapia in camera iperbarica è stata avviata pochi minuti dopo l’arrivo.

Terminata la procedura, entrambi i pazienti sono stati riportati all’ospedale di provenienza per proseguire le cure e gli accertamenti del caso.

