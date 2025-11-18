Cronaca / Val Calepio e Sebino
Martedì 18 Novembre 2025
Carobbio degli Angeli, in ospedale due uomini intossicati da monossido
IL CASO. Si tratta di un 73enne e un 74enne trattati in camera iperbarica. La causa è da ricondursi a un braciere acceso nello scantinato.
Carobbio degli Angeli
Due uomini sono stati sottoposti nella tarda serata di lunedì 17 novembre a un trattamento di ossigenoterapia d’emergenza all’Habilita – Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, dopo essere rimasti vittime di un’intossicazione da monossido di carbonio.
Le persone coinvolte, un 73enne, e un 74enne , sono rimaste intossicate a Carobbio degli Angeli, probabilmente a causa dei fumi sprigionati da un braciere acceso nei locali cantina/seminterrato. Una volta lanciato l’allarme, i due sono stati soccorsi e trasportati all’Ospedale Bolognini di Seriate per una prima valutazione.
Considerate le condizioni e la necessità di un trattamento iperbarico immediato, i pazienti sono stati trasferiti a Zingonia: il primo alle 22, il secondo mezz’ora più tardi. L’ossigenoterapia in camera iperbarica è stata avviata pochi minuti dopo l’arrivo.
Terminata la procedura, entrambi i pazienti sono stati riportati all’ospedale di provenienza per proseguire le cure e gli accertamenti del caso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA