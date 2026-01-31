Momenti di apprensione giovedì mattina 29 gennaio a Carobbio degli Angeli, dove una cerva è rimasta intrappolata all’interno del cantiere del nuovo campo da calcio a 11, nel centro sportivo comunale.

L’allarme del sindaco Ondei

A far scattare l’allarme, il sindaco Giuseppe Ondei che era già sul posto per la riunione settimanale sul cantiere. È stato lui a seguire direttamente le operazioni di soccorso. In un primo momento sono arrivati i carabinieri della Forestale di Trescore e successivamente la Polizia provinciale. Quest’ultima ha provveduto a sedare l’animale per consentirne il recupero in condizioni di sicurezza. La cerva è stata poi liberata nei boschi tra Carobbio degli Angeli e Chiuduno, senza riportare ferite.

Nel cantiere del campo da calcio

L’episodio si è verificato nel cantiere del nuovo campo da calcio a 11 in sintetico organico, che sta sorgendo da alcuni giorni tra via Donizetti e via Campolungo. Un intervento considerato strategico per il potenziamento delle strutture sportive del paese.

«Non parliamo soltanto di calcio, ma di crescita dei ragazzi, socialità e attenzione al territorio» sottolinea il sindaco Ondei. «L’obiettivo è creare uno spazio capace di favorire l’incontro tra generazioni e la condivisione».