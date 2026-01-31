Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 31 Gennaio 2026
Carobbio, salvata la cerva rimasta
intrappolata nel cantiere
L’INTERVENTO. L’animale era finito all’interno dell’area dove si sta lavorando alla riqualificazione del centro sportivo.
Momenti di apprensione giovedì mattina 29 gennaio a Carobbio degli Angeli, dove una cerva è rimasta intrappolata all’interno del cantiere del nuovo campo da calcio a 11, nel centro sportivo comunale.
L’allarme del sindaco Ondei
A far scattare l’allarme, il sindaco Giuseppe Ondei che era già sul posto per la riunione settimanale sul cantiere. È stato lui a seguire direttamente le operazioni di soccorso. In un primo momento sono arrivati i carabinieri della Forestale di Trescore e successivamente la Polizia provinciale. Quest’ultima ha provveduto a sedare l’animale per consentirne il recupero in condizioni di sicurezza. La cerva è stata poi liberata nei boschi tra Carobbio degli Angeli e Chiuduno, senza riportare ferite.
Nel cantiere del campo da calcio
L’episodio si è verificato nel cantiere del nuovo campo da calcio a 11 in sintetico organico, che sta sorgendo da alcuni giorni tra via Donizetti e via Campolungo. Un intervento considerato strategico per il potenziamento delle strutture sportive del paese.
«Non parliamo soltanto di calcio, ma di crescita dei ragazzi, socialità e attenzione al territorio» sottolinea il sindaco Ondei. «L’obiettivo è creare uno spazio capace di favorire l’incontro tra generazioni e la condivisione».
Attualmente la società calcistica locale conta circa 200 giovani iscritti, numeri che rendono necessarie strutture moderne e funzionali. Il costo dei lavori ammonta a un milione: 600mila euro dal Credito Sportivo mentre 400mila euro sono risorse comunali. Il cantiere durerà circa tre-quattro mesi e dovrebbe concludersi entro aprile.
