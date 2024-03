Cavi sul sentiero, motociclista rischia di ferirsi

Inquietante episodio sui monti di Solto Collina denunciato su Facebook dal sindaco Maurizio Esti: secondo la sua ricostruzione, nella zona del monte Clemo sarebbero stati tirati due cavi di ferro in mezzo al sentiero per impedire il transito di persone, biciclette e moto, o per far male ai malcapitati. Contro uno di questi cavi sarebbe andato a sbattere un giovane motociclista, rischiando di ferirsi in maniera sera. «Sono stati tesi due cavi d’acciaio – ricostruisce Esti – ostruendone il passaggio. Fortunatamente non vi è stato nessun ferito, ma avrebbero potuto provocare danni irreparabili se non la morte».