Cento anni per La Capitanio, grande festa a Lovere - Foto

LA CERIMONIA. Si conclude il 3 maggio la festa per i 100 anni della motonave La Capitanio, la più antica del lago d’Iseo. Costruita nel 1926, è oggi gestita dall’associazione «La Capitanio 1926 APS» ed è al centro di un progetto di recupero sostenuto dal FAI.

Per la motonave più antica del lago di Iseo, La Capitanio, si conclude domenica 3 maggio la festa per il suo centenario: costruita nel 1926, è stata premiata dal Fondo per l’Ambiente Italiano che ne sostiene un progetto di recupero e valorizzazione. Appartiene oggi all’associazione «La Capitanio 1926 APS» che ha organizzato diversi momenti di festa.

La Capitanio Un dettaglio della motonave Festa a Lovere per La Capitanio

«Questa storica imbarcazione custodisce la memoria del nostro lago e racconta il forte legame tra la comunità, la navigazione e la tradizione locale» Il momento più emozionante domenica mattina: la motonave ha sfilato in parata di fronte alla cittadina di Lovere accompagnata dalle imbarcazioni della Canottieri Sebino. Claudia Taccolini, sindaca di Lovere, ha commentato la festa: «Il centenario della motonave La Capitanio è un momento di grande significato per Lovere e per tutto il Sebino. Questa storica imbarcazione custodisce la memoria del nostro lago e racconta il forte legame tra la comunità, la navigazione e la tradizione locale».

Si conclude il 3 maggio la festa per i 100 anni della motonave La Capitanio, la più antica del lago d’Iseo. Massimiliano Barro, presidente dell’associazione La Capitanio 1926 APS, aggiunge: «Celebrare i cento anni della motonave La Capitanio significa rendere omaggio a un simbolo della nostra storia e dell’identità del lago d’Iseo. Questo anniversario è il frutto di passione, memoria e impegno condiviso».