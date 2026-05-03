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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 03 Maggio 2026

Cento anni per La Capitanio, grande festa a Lovere - Foto

LA CERIMONIA. Si conclude il 3 maggio la festa per i 100 anni della motonave La Capitanio, la più antica del lago d’Iseo. Costruita nel 1926, è oggi gestita dall’associazione «La Capitanio 1926 APS» ed è al centro di un progetto di recupero sostenuto dal FAI.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Cento anni per La Capitanio, grande festa a Lovere - Foto
La Capitanio, la più antica motonave del lago d’Iseo

Lovere

Per la motonave più antica del lago di Iseo, La Capitanio, si conclude domenica 3 maggio la festa per il suo centenario: costruita nel 1926, è stata premiata dal Fondo per l’Ambiente Italiano che ne sostiene un progetto di recupero e valorizzazione. Appartiene oggi all’associazione «La Capitanio 1926 APS» che ha organizzato diversi momenti di festa.

Cento anni per La Capitanio, grande festa a Lovere - Foto
La Capitanio
Cento anni per La Capitanio, grande festa a Lovere - Foto
Un dettaglio della motonave
Cento anni per La Capitanio, grande festa a Lovere - Foto
Festa a Lovere per La Capitanio

«Questa storica imbarcazione custodisce la memoria del nostro lago e racconta il forte legame tra la comunità, la navigazione e la tradizione locale»

Il momento più emozionante domenica mattina: la motonave ha sfilato in parata di fronte alla cittadina di Lovere accompagnata dalle imbarcazioni della Canottieri Sebino. Claudia Taccolini, sindaca di Lovere, ha commentato la festa: «Il centenario della motonave La Capitanio è un momento di grande significato per Lovere e per tutto il Sebino. Questa storica imbarcazione custodisce la memoria del nostro lago e racconta il forte legame tra la comunità, la navigazione e la tradizione locale».

Cento anni per La Capitanio, grande festa a Lovere - Foto
Si conclude il 3 maggio la festa per i 100 anni della motonave La Capitanio, la più antica del lago d’Iseo.

Massimiliano Barro, presidente dell’associazione La Capitanio 1926 APS, aggiunge: «Celebrare i cento anni della motonave La Capitanio significa rendere omaggio a un simbolo della nostra storia e dell’identità del lago d’Iseo. Questo anniversario è il frutto di passione, memoria e impegno condiviso».

Domenica pomeriggio altri due eventi: lo spettacolo della compagnia Silence Teatro i cui attori sono a bordo dell’imbarcazione, trasformando il lago in un palcoscenico naturale. Alle 17 invece il concerto del Corpo Bandistico di Lovere e a seguire i saluti istituzionali di chiusura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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