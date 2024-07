Cordoglio a Villongo, è morto a 64 anni Mauro Costa

Dolore e cordoglio a Villongo , ma anche in tutta la valle Calepio e il Basso Sebino , si è spento a 64 anni Mauro Costa che con il padre e i fratelli Massimo e Roberto aveva fondato l’attività «Costa Gomme» . Mezzo secolo fa l’officina era l’unico riferimento di tutta la zona e nel tempo è cresciuta tanto da diventare anche tappa fissa per proprietari di fuoriserie provenienti anche da Brescia e da Milano.

Figura estrosa e molto ben voluta, aveva dato impronta precisa all’azienda e diceva spesso: «Non siamo solo gommisti, ma un’azienda che fornisce un servizio». Proprio questa volontà di fornire un servizio e di essere sempre attenti e «umani» ha creato un’atmosfera cordiale in cui i clienti e gli amici si sentivano così a loro agio che tornavano spesso anche solo per una chiacchierata o un caffè. Mauro Costa ha sempre voluto migliorare il servizio e non ha fatto mancare la sua professionalità anche nel campo delle corse automobilistiche.