Credaro, fiamme nella notte in un deposito di materiale edile: sei famiglie evacuate, due auto incendiate

Notte di apprensione a Credaro per un incendio divampato attorno alle 2 della notte tra il 30 e il 31 agosto in via Garibaldi. Le fiamme hanno coinvolto un deposito di materiale edile al piano terra di un condominio di tre piani abitato da 6 famiglie, immediatamente evacuate. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il focolaio ha completamente distrutto due autovetture, una Lancia Musa e una Seat Ibiza, parcheggiate nelle vicinanze e anche danneggiato un furgone.

Le fiamme si sono propagate in un magazzino esterno attiguo al condominio coperto di circa 150 mq per poi coinvolgere e danneggiare l’intero deposito al piano terra, il tutto della società Csb srl con sedi a Credaro e Milano. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, Palazzolo Sull’Oglio e Romano, il 118 con una ambulanza della Croce Blu Basso Sebino e i carabinieri della stazione di Sarnico per le necessarie indagini sull’accaduto. Dalle verifiche da parte dei vigili del fuoco non è stato possibile risalire alle cause dell’ incendio. Dichiarate fruibili le abitazioni.