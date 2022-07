Da Sovere sul Garda il loro ristorante è l’ottavo al mondo

Il ristorante Lido84 sul lago di Garda dei fratelli soveresi Riccardo e Giancarlo Camanini è l’ottavo miglior ristorante del mondo, il primo d’Italia. A dirlo, il prestigioso concorso The World’s Best Restaurant 2022 sponsorizzato da Sanpellegrino e Acqua Panna che la scorsa notte a Londra ha assegnato al Geranium di Copenaghen il titolo che per due volte era stato conquistato dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura.