Dai film alle première, visibilità internazionale con lo sfondo del Sebino

A tre anni dalle riprese cinematografiche che, dall’1 al 6 agosto 2022, blindarono le strade tra Castro e Predore per girare alcune scene d’azione, tra scontri in auto e inseguimenti adrenalinici sulla litoranea bergamasca, è in uscita mercoledì 2 luglio il film prodotto da Netflix, «The Old Guard 2». Nel cast, tra i volti più noti, le star hollywoodiane Charlize Theron e Uma Thurman.

All’epoca delle riprese, i sindaci del lago si erano detti subito favorevoli per il ritorno d’immagine a livello internazionale. Poi, però, si era saputo che il Sebino avrebbe fatto solo da «controfigura» a un lago svizzero. Si era girato all’orrido di Riva e Castro, sulla strada del Corno tra Tavernola e Predore e anche sulla ciclopedonale di Marone.

Comunque un’occasione per il territorio

«Progetti che portano visibilità, anche se il film di Netflix, nello specifico, ne porta marginalmente, dato che la litoranea dove si sono svolte alcuni inseguimenti non viene collocata sul lago d'Iseo, a livello geografico». «Sicuramente all'epoca è stata un'occasione: certo, in tre anni sulle rive del nostro lago non è nata la nuova Hollywood, ma ben vengano investimenti e iniziative di questo tipo – commenta il sindaco di Predore, Paolo Bertazzoli, che presiede anche la società Navigazione Lago d'Iseo –. Si tratta sicuramente di progetti che portano visibilità, anche se il film di Netflix, nello specifico, ne porta marginalmente, dato che la litoranea dove si sono svolte alcuni inseguimenti non viene collocata sul lago d'Iseo, a livello geografico. La riconosce chi vive il lago o ci è già stato».

La litoranea bergamasca, set per spot e test drive

Negli ultimi anni la statale 469 che corre lungo la sponda bergamasca ha fatto da sfondo anche a spot pubblicitari per compagnie telefoniche e per case automobilistiche:

«Molti tecnici tra la primavera e l’estate 2022 avevano alloggiato a Predore, portando sicuramente un indotto alle strutture ricettive e al territorio». «Settimane (se non mesi, nel caso del film Netflix) vengono effettuati sopralluoghi per la logistica e l’organizzazione delle riprese – prosegue Bertazzoli –. Molti tecnici tra la primavera e l’estate 2022 avevano alloggiato a Predore, portando sicuramente un indotto alle strutture ricettive e al territorio. All’epoca è stata un’esperienza positiva, con disagi tutto sommato contenuti. Se ce ne dovessero essere altre, ben venga, anche perché portano visibilità al lago. L’importante è che non si trasformi in una seconda Roccaraso, di questo non abbiamo bisogno».

Le strade del lago, soprattutto quelle bergamasche, fanno da sfondo anche ai video realizzati dagli «automotive influencer» che, tra gli scorci offerti dai panorami sebini e le anse a strapiombo sul blu della litoranea, testano le nuove auto, più o meno sportive. È il caso, tra gli altri, di Dario Zani, content creator che, come conferma anche il suo profilo Instagram, è «based on lake Iseo». Insomma, è di casa sul nostro lago.

Ai Canti Riva la World Première tra motoscafi, jet e spettacolo sul lago

E per restare in ambito motori, tra le ultimissime iniziative promozionali trasformatesi in una vetrina «vip» per il Sebino c’è la festa (blindatissima) organizzata agli storici Cantieri Riva di Sarnico, con tanto di sorvolo delle Frecce Tricolori e di un jet, il Gulfstream G650, della società Flexjet con cui Ferretti Group ha stretto una partnership per l’allestimento interno dei velivoli, firmati «Riva Volare» e ispirati agli iconici yacht.

Alcuni momenti della festa ai Cantieri Riva di Sarnico

