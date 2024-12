Disostruttori e attrezzisti per preparare la via: «Lavoro in simultanea, anche con l’esplosivo»

Martelli, punte, leve, demolitori e micro cariche esplosive fatte di dinamite e piccoli detonatori da attivare con onde d’urto. Sono gli attrezzi del mestiere delle cinque squadre di disostruttori che si sono alternate all’interno delle grotte e dei cunicoli dell’ Abisso Bueno Fonteno tra l’alba di domenica e le prime luci di martedì, quando hanno ultimato il lavoro per allargare i punti più angusti del percorso lungo il quale si sta muovendo in barella Ottavia Piana , la speleologa rimasta ferita sabato intorno alle 18 in un ramo di forra ancora inesplorato.

Le diverse competenze in campo a Fonteno

Tra le diverse competenze messe in campo a Fonteno dal Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico figurano tecnici della commissione medica , altri specializzati nelle telecomunicazioni , addetti al trasporto della barella , attrezzisti che si sono occupati e si stanno occupando di attrezzare, appunto, le pareti del complesso sistema carsico con corde, chiodi e moschettoni, e infine i disostruttori . Ognuno, in base al suo ruolo, viene coordinato dal centro di controllo, che da domenica sera (stesi i quattro chilometri di doppino telefonico con tanto di cornette rosse distribuite lungo il tragitto) tiene un costante contatto radio con chi entra, esce e lavora in grotta.

Dove non basta il martello ci sono le microcariche

Felice La Rocca, tecnico disostruttore sardo arrivato da Perugia, è uno dei «fuochini» in possesso della licenza per maneggiare gli esplosivi, arrivati a Fonteno da Verona scortati dalla Polstrada dopo che, nella notte tra sabato e domenica, la Questura di Bergamo aveva autorizzato il trasporto speciale. «Abbiamo lavorato simultaneamente in due direzioni, sia dalla barella verso l’uscita che al contrario, per cercare di liberare il passaggio prima possibile – racconta –. Saggiamo la roccia e, conoscendo le tecniche di chi movimenta la barella e le sue dimensioni, capiamo quanto e come disostruire. Dove non c’è modo di intervenire con martelli o demolitori, si usano le micro cariche. Viene forata la parete, vi si infila la dinamite e poi la si fa esplodere. Nel momento della detonazione ci ripariamo in zone sicure, indossando apposite maschere per evitare di respirare le polveri e i gas che si sprigionano». Il lavoro dei disostruttori è concluso, ma alcuni sono rimasti al campo base in caso dovesse essere necessario liberare altri punti troppo stretti durante il viaggio di ritorno di Ottavia.