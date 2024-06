Dopo la frana di domenica, la litoranea è stata riaperta

Per tutta la giornata di lunedì gli operai hanno lavorato per rimuovere i detriti, per farlo hanno anche spostato le barriere che erano state posizionate dopo la frana di qualche giorno fa, per poi riposizionarle una volta ripulito anche il versante.

La frana precedente

L’Anas per sei giorni aveva dichiarato off limits la statale Sebina Occidentale per consentire agli operai dell’impresa Mario Piantoni di Schilpario di intervenire sul versante con lavori di disgaggio, pulizia delle reti più a monte, rimozione e taglio della vegetazione e temporanea messa in sicurezza con dei geoblocchi, in attesa di eseguire ulteriori interventi di messa in sicurezza. Ma l’imperversare delle piogge battenti di questi giorni per la seconda volta nel giro di poco più di due settimane ha messo a dura prova la fragilità del versante.