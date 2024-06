Frana a Parzanica, chiusa la 469 in entrambe le direzioni - Foto

La pioggia delle ultime ore ha causato l’ennesimo smottamento di materiale ed è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 469 “Sebina Occidentale”, all’altezza di Parzanica. Il tratto della strada litoranea chiusa è tra Portirone e Riva di Solto.

Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Sul posto anche la Croce Bianca e i vigili del fuoco.