Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 16 Agosto 2025

Fiera degli Uccelli, a Sarnico oltre 2mila appassionati

LA MANIFESTAZIONE. Si è aperta a Ferragosto la 68ª edizione della Fiera degli Uccelli e dei Cani da Caccia, tradizione radicata a Sarnico. Il sole e il caldo intenso hanno ridotto le presenze rispetto al passato ma oltre 2.000 visitatori hanno confermato lo spirito vivo dell’evento, pietra miliare del basso Sebino.

Mario Dometti
Mario Dometti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un rapace durante una esibizione a Sarnico
Un rapace durante una esibizione a Sarnico

Sarnico

A pesare sul numero di visitatori c’è anche il calo dei cacciatori attivi. Il presidente della sezione cacciatori di Sarnico, promotrice dell’evento, Carlo Morotti sottolinea come il ricambio generazionale sia sempre più difficile: «La nostra sezione contava numeri ben diversi; la caccia richiede impegno costante. Oggi, con i ritmi frenetici e gli impegni di lavoro e famiglia, non tutti riescono a dedicare lo stesso tempo e la stessa passione».

La mattinata è proseguita con la gara di canto degli uccelli da richiamo, che ha visto esposti 290 soggetti tra tordi, merli, fringuelli, cardellini e allodole, scandita da tre passaggi di giuria. Il Miglior Soggetto in Gara – Memorial Varinelli Sergio è andato al tordo bottaccio di Matteo Austoni.

In chiusura di giornata si è svolta la mostra cinofila (in ring 40 cani), con il Best in Show – Memorial Franco Codazzi assegnato ad Alice, Bracco Italiano (Eccellente), di Daniela Ghezzi. Il Miglior Continentale Estero – Memorial Giovanni Bravi è andato ad Athos, Kurzhaar (Eccellente), di Fabio Bracchi; il Miglior Inglese – Memorial Giovanni Betti a Break, Pointer (Eccellente), di Romano Brescianini; il Miglior Soggetto Giovane – Memorial Sergio Castelletti a Pablo, Segugio Italiano a pelo raso (Eccellente), di Irma Ratti.

Un momento della Fiera degli Uccelli e dei Cani da Caccia
Un momento della Fiera degli Uccelli e dei Cani da Caccia

Non sono mancate le esibizioni: i rapaci diurni e notturni della Do.C. Falconry; i cani da salvataggio del gruppo W.O.R.D. (unità cinofile di soccorso, in particolare in acqua), supportati dalla Guardia Costiera Ausiliaria – Centro Operativo Sebino, con una dimostrazione particolarmente seguita; l’esposizione di trofei di ungulati e l’area dedicata ai cani da traccia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Arte, cultura, intrattenimento
Monumenti, Siti storici
Disastri, Incidenti
Salvataggio
Intrattenimento (generico)
Irma Ratti
Mario Dometti
Carlo Morotti
Daniela Ghezzi
Sebino