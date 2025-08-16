Fiera degli Uccelli, a Sarnico oltre 2mila appassionati

A pesare sul numero di visitatori c’è anche il calo dei cacciatori attivi. Il presidente della sezione cacciatori di Sarnico, promotrice dell’evento, Carlo Morotti sottolinea come il ricambio generazionale sia sempre più difficile: «La nostra sezione contava numeri ben diversi; la caccia richiede impegno costante. Oggi, con i ritmi frenetici e gli impegni di lavoro e famiglia, non tutti riescono a dedicare lo stesso tempo e la stessa passione».

La mattinata è proseguita con la gara di canto degli uccelli da richiamo, che ha visto esposti 290 soggetti tra tordi, merli, fringuelli, cardellini e allodole, scandita da tre passaggi di giuria. Il Miglior Soggetto in Gara – Memorial Varinelli Sergio è andato al tordo bottaccio di Matteo Austoni.

In chiusura di giornata si è svolta la mostra cinofila (in ring 40 cani), con il Best in Show – Memorial Franco Codazzi assegnato ad Alice, Bracco Italiano (Eccellente), di Daniela Ghezzi. Il Miglior Continentale Estero – Memorial Giovanni Bravi è andato ad Athos, Kurzhaar (Eccellente), di Fabio Bracchi; il Miglior Inglese – Memorial Giovanni Betti a Break, Pointer (Eccellente), di Romano Brescianini; il Miglior Soggetto Giovane – Memorial Sergio Castelletti a Pablo, Segugio Italiano a pelo raso (Eccellente), di Irma Ratti.