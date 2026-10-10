Frontale sulla provinciale 91 tra Villongo e Sarnico: tre feriti e lunghe code

Frontale tra due auto

Il sinistro è avvenuto verso le 16.20 di sabato 10 ottobre e ha coinvolto due auto. Stando alle prime ricostruzioni un 72enne, per motivi da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che viaggiava nell’altra direzione. Lo schianto è stato violento, ma fortunatamente senza gravi feriti.