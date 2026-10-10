Frontale sulla provinciale 91 tra Villongo e Sarnico: tre feriti e lunghe code
LO SCONTRO. Nessuno dei coinvolti ha rimediato conseguenze gravi. Strada chiusa, traffico in tilt per tutto il pomeriggio.Lettura meno di un minuto.
Villongo
Un incidente avvenuto tra la rotonda di Villongo e la località Castione di Sarnico ha paralizzato il traffico lungo la provinciale 91.
Frontale tra due auto
Il sinistro è avvenuto verso le 16.20 di sabato 10 ottobre e ha coinvolto due auto. Stando alle prime ricostruzioni un 72enne, per motivi da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che viaggiava nell’altra direzione. Lo schianto è stato violento, ma fortunatamente senza gravi feriti.
Oltre al conducente, sono rimasti coinvolti anche una donna di 33 anni e un bambino di 8. Sul posto sono intervenuti due ambulanze: i feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII e al Bolognini di Seriate. Presenti anche i carabinieri di Sarnico per i rilievi del caso.
Traffico in tilt
Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità della sp 91, rimasta chiusa in entrambe le direzioni: ancora alle 18 la circolazione è rallentata per permettere la rimozione del materiale disperso lungo la strada.
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