Gabriele reagisce alle cure, ma resta in prognosi riservata

Rimangono gravi le condizioni di Gabriele Lumina, il tredicenne di Pianico che sabato 21 maggio è stato lo sfortunato protagonista di un incidente mentre si allenava sul circuito di motocross a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena . All’ospedale Maggiore di Bologna dove era arrivato in eliambulanza, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa, a causa del violento trauma cranico subito. L’operazione chirurgica è andata bene, trapela dalla famiglia e dal personale del Team Cello, la squadra bresciana per cui Lumina gareggia, ma la prognosi rimane ancora riservata.