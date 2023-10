Giornate Fai d’Autunno, un incanto per diecimila persone - Foto e video

Sono arrivati da Modena e da Lecco, da Verona e dalla Brianza, passando per le province di Varese, Como, Pavia e Mantova. Ma non solo, i «tesori» aperti al pubblico in occasione delle Giornate Fai d’Autunno hanno richiamato la curiosità anche di alcuni turisti stranieri, arrivati in Bergamasca da Parigi e Berlino, oltre che dagli Stati Uniti.