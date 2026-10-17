Grumello, 16enne investito da una moto mentre attraversa la strada: ferito anche il conducente

Un ragazzo di 16 anni questa notte è stato soccorso a Grumello, in via Signorelli , dopo essere stato investito da una moto. In sella un 53enne, che nell’urto è stato sbalzato dalla due ruote ed è rovinato a terra . Entrambi hanno riportato diversi traumi, ma non sono in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima dell’1 nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Stando alle prime informazioni il 16enne si trovava in compagnia di alcuni amici, quando nell’attraversare la strada è stato investito dalla moto.

Lo scontro nella notte

Il conducente, un 53enne che stava rincasando, ha riferito di esserselo trovato davanti all’improvviso e di non averlo potuto evitare. Nell’urto il giovane ha battuto la testa e riportato diversi traumi e ferite, ma all’arrivo dei soccorsi era cosciente. Raggiunto anche dal padre, è stato trasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo in codice giallo. Anche il motociciclista dopo la caduta rovinosa è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia. A fare chiarezza sulla dinamica e su eventuali responsabilità saranno i rilievi delle forse dell’ordine.