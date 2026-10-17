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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 17 Ottobre 2026

Grumello, 16enne investito da una moto mentre attraversa la strada: ferito anche il conducente

NELLA NOTTE. L’incidente nella notte tra venerdì e sabato 17 ottobre in via Signorelli, poco prima dell’1. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il motociclista 53enne è stato ricoverato a Brescia.

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Redazione Web
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Grumello, 16enne investito da una moto mentre attraversa la strada: ferito anche il conducente
Lo schianto in moto a Grumello del Monte: un 53enne sulla due ruote ha travolto un ragazzo di 16 anni che stava attraversando la strada

Un ragazzo di 16 anni questa notte è stato soccorso a Grumello, in via Signorelli, dopo essere stato investito da una moto. In sella un 53enne, che nell’urto è stato sbalzato dalla due ruote ed è rovinato a terra. Entrambi hanno riportato diversi traumi, ma non sono in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima dell’1 nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Stando alle prime informazioni il 16enne si trovava in compagnia di alcuni amici, quando nell’attraversare la strada è stato investito dalla moto.

Lo scontro nella notte

Il conducente, un 53enne che stava rincasando, ha riferito di esserselo trovato davanti all’improvviso e di non averlo potuto evitare. Nell’urto il giovane ha battuto la testa e riportato diversi traumi e ferite, ma all’arrivo dei soccorsi era cosciente. Raggiunto anche dal padre, è stato trasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo in codice giallo. Anche il motociciclista dopo la caduta rovinosa è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia. A fare chiarezza sulla dinamica e su eventuali responsabilità saranno i rilievi delle forse dell’ordine.

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