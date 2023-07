I soccorsi con la speleologa verso l’uscita dalla grotta: «Situazione difficile ma Ottavia è tosta» - Il video del salvataggio

Era scesa nelle grotte dell’Abisso Bueno Fonteno per nuove esplorazioni, ma si è fatta male a una gamba: una speleologa bresciana, Ottavia Piana, 30 anni di Adro, non è più riuscita a muoversi e per lei si è messa in moto un’imponente macchina dei soccorsi. Non è in pericolo di vita, ma tirarla fuori sta richiedendo più tempo di quanto inizialmente ipotizzato: le operazioni di recupero potrebbero richiedere ancora alcune ore. Per la giovane speleologa un’altra notte - la seconda - è passata nella grotta sul lago d’Iseo.

Intorno alle 11.30 di martedì 4 luglio è partita dal campo base l’ultima squadra, tutta di soccorritori bergamaschi, pronta a portare finalmente fuori la giovane ferita. «Stiamo lavorando tutti per tirare fuori Ottavia: la situazione è tosta ma anche lei lo è. Siamo ottimisti» dice Ilaria Bonacina, speleologa delle Nottole Bergamo prima di rientrare nella grotta.

Il ritorno alla luce è previsto tra le 12 e le 14 di oggi: la speleologa poi verrà issata sull’Elisoccorso e trasportata direttamente in ospedale per le cure di cui ha bisogno.

Ecco il video delle ultime fasi del salvataggio:

Le ultime fasi del salvataggio della speleologa intrappolata a Fonteno. Video

Ottavia Piana era partita da casa domenica mattina (2 luglio): socia del gruppo Speleo Cai di Lovere, è istruttrice di esplorazioni in grotta sotto terra, ed è entrata nell’Abisso Bueno Fonteno altre numerose volte, come testimoniano i suoi reportage presenti sul sito dell’associazione Progetto Sebino (che dal 2005 porta avanti le ricerche nel sistema carsico che si estende fra il lago di Iseo e la Val Cavallina e che con i suoi 20 chilometri di gallerie già tracciate è oggi uno dei più estesi d’Italia).

Ottavia Piana Si era data appuntamento con altri 4 speleologi e aveva raggiunto l’ingresso della grotta, in una delle valli dei colli di Fonteno: da qui ci si infila in uno stretto cunicolo prima di ritrovarsi in un continuo alternarsi di maestose grotte, pareti a strapiombo, fiumi e piscine sotterranee: questo mondo è la grande passione di Ottavia.

Le operazioni di recupero della speleologa ferita

Il blocco di roccia staccato

Domenica pomeriggio però, mentre era impegnata a risalire una parete, il blocco di roccia a cui era agganciata si è staccato di colpo e le è caduto su un ginocchio, causandole un grosso ematoma molto doloroso. «Il punto in cui è avvenuto l’incidente – ricostruisce Claudio Forcella, presidente di Progetto Sebino – si chiama Spalmer: si trova a circa 150 metri di profondità, a poco più di un chilometro dall’ingresso». Il dolore le impediva di muoversi e di risalire così due amici sono rimasti con lei mentre gli altri due hanno raggiunto l’uscita per dare l’allarme. Domenica nel tardo pomeriggio è quindi scattato l’intervento della delegazione speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lombardia, il che ha sede a Stezzano e che è coordinato da Corrado Camerini di Brescia, medico e speleologo: da quasi due giorni squadre di sei/otto volontari provenienti anche dal Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Piemonte, si danno il cambio per riportare in superficie la trentenne bresciana. «Non è in pericolo di vita, assolutamente – garantisce Forcella –, ma le operazioni di recupero sono molto lunghe e difficoltose: l’ambiente di per sè è ostile, ci si muove spesso in cunicoli larghi meno di mezzo metro: stavolta bisogna anche far passare una barella con sopra una persona».

I soccorsi in azione a Fonteno: speleologa intrappolata nelle grotte a 150 metri di profondità

Il dolore alla gamba e i soccorsi

Le operazioni sono andate avanti per tutto il giorno: sotto terra è sceso anche personale sanitario, fra cui la prima a raggiungere la ferita è stata una dottoressa di Varese che le ha portato gli antidolorifici necessari a placare il dolore. Fra l’ingresso dell’Abisso Bueno Fonteno e l’unico slargo disponibile per parcheggiare nella valle, è stata tirata una provvisoria e rudimentale linea telefonica, unico strumento per poter comunicare fra i due punti visto che i telefonini non funzionano.

La pioggia rallenta l’intervento

In serata si è capito che Ottavia Piana uscirà dal sottosuolo soltanto nella tarda mattinata di martedì 4 luglio. Punto di riferimento per gli speleologi e i vigili del fuoco di Clusone è il campo sportivo di Fonteno, dove le squadre si danno appuntamento per portare aggiornamenti e decidere come proseguire il recupero. Verso le 21 di ieri ha iniziato a piovere e questo rallenterà ulteriormente le operazioni di risalita: l’acqua si infila nella grotta e investe con i suoi getti la cordata impegnata a tornare in superficie. Da un momento all’altro, si aspetta che il telefono posizionato nella valle inizi a suonare portando buone notizie.