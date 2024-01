Il cordoglio della Pallavolo Cbl: «Ciao Silvano, il nostro autista»

L’intera comunità di Costa Volpino e la Pallavolo Cbl piangono Silvano Botticchio, stroncato a 52 anni da un malore che lo ha colpito mentre si trovava nei boschi sopra Lovere e che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha subito fatto il giro del paese sabato sera, raggiungendo anche la società sportiva . Autista di autobus, era sempre lui a guidare il pullman utilizzato dalle atlete per le trasferte. «Un ultimo saluto al nostro “conducente” che ci ha portato nelle palestre di mezza Italia, condividendo vittorie e sconfitte per oltre vent’anni – è il messaggio di cordoglio della Pallavolo Cbl –. Ti ricorderemo sempre come il “nostro autista”. Fai buon viaggio Silvano».

Botticchio lascia nel dolore la moglie Katia, i due figli, la madre, i tre fratelli con le rispettive famiglie e i tanti parenti e amici. A nulla, infatti, è valsa la corsa in ospedale con l’eliambulanza sabato dopo che i sanitari lo avevano rianimato a lungo nei boschi in località Carrozzone a Lovere, dove il 52enne stava lavorando insieme alla moglie per recuperare della legna. A chiamare il 112 è stata proprio la moglie, che lo ha visto accasciarsi al suolo all’improvviso, in quel luogo impervio. Era stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Portato in Rianimazione al «Papa Giovanni XXIII», Botticchio è deceduto in tarda serata.