Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 13 Marzo 2026

In tantissimi a Vigolo per l’ultimo saluto a Mariaclara Beltrachini

IL LUTTO. Chiesa gremita nel piccolo paese del Sebino, un addio che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Mario Dometti
Mario Dometti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

A Vigolo l’ultimo saluto a Mariaclara Beltrachini
A Vigolo l’ultimo saluto a Mariaclara Beltrachini

Vigolo

Una partecipazione straordinaria e profondamente commossa ha accompagnato a Vigolo i funerali di Mariaclara Beltrachini, la giovane mamma scomparsa a soli 32 anni dopo una malattia rara scoperta poco dopo la nascita del figlio Ethan. Nel piccolo paese del Sebino, dove tutti si conoscono, la notizia della sua morte ha toccato profondamente la comunità.

L’abbraccio della comunità

La chiesa era gremita, con tantissime persone arrivate per dare l’ultimo saluto a Mariaclara e per stringersi attorno al marito Jason, al piccolo Ethan e ai familiari. La celebrazione è stata presieduta dal parroco don Giovanni Battista Bettoni.

Tra i momenti più toccanti della cerimonia, il saluto finale del padre Angelo, che ha voluto ricordare la figlia con parole semplici e cariche di affetto, accanto al piccolo Ethan di appena un anno. Molto commosso anche il ricordo del fratello Andrea, che ha richiamato alcuni episodi della loro infanzia e il legame speciale che li aveva sempre uniti.

Un addio che ha lasciato un segno profondo nella comunità, testimoniato dalla presenza di tantissima gente, a conferma dell’affetto e della stima che Mariaclara aveva saputo costruire attorno a sé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigolo
Sociale
Morte
famiglia
Questioni sociali (generico)
Mariaclara Beltrachini
Giovanni Battista Bettoni