In tantissimi a Vigolo per l’ultimo saluto a Mariaclara Beltrachini

Una partecipazione straordinaria e profondamente commossa ha accompagnato a Vigolo i funerali di Mariaclara Beltrachini, la giovane mamma scomparsa a soli 32 anni dopo una malattia rara scoperta poco dopo la nascita del figlio Ethan. Nel piccolo paese del Sebino, dove tutti si conoscono, la notizia della sua morte ha toccato profondamente la comunità.

L’abbraccio della comunità

La chiesa era gremita, con tantissime persone arrivate per dare l’ultimo saluto a Mariaclara e per stringersi attorno al marito Jason, al piccolo Ethan e ai familiari. La celebrazione è stata presieduta dal parroco don Giovanni Battista Bettoni.

Tra i momenti più toccanti della cerimonia, il saluto finale del padre Angelo, che ha voluto ricordare la figlia con parole semplici e cariche di affetto, accanto al piccolo Ethan di appena un anno. Molto commosso anche il ricordo del fratello Andrea, che ha richiamato alcuni episodi della loro infanzia e il legame speciale che li aveva sempre uniti.