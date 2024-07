Infortunio sul lavoro a Lovere, operaio ferito alla testa: grave

Un lavoratore impegnato nell’acciaieria di Lucchini Rs a Lovere martedì pomeriggio, 2 luglio, poco prima delle 15 è rimasto coinvolto in un grave infortunio: per cause in corso di accertamento, un’asta di ferro lo ha colpito al volto provocandogli una profonda ferita e facendolo cadere a terra, dove ha battuto la testa e ha perso i sensi. Soccorso dai colleghi di lavoro, è poi stato portato al «Papa Giovanni» di Bergamo in eliambulanza dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.