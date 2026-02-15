Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 15 Febbraio 2026
Investito da una moto tra Lovere e Costa Volpino, grave 53enne
L’INCIDENTE. L’uomo ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni: è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bergamo.
Costa Volpino
Stava attraversando a piedi la carreggiata dalla litoranea che collega l’abitato di Lovere a quello di Costa Volpino, in località Bersaglio, quando è stato travolto da un motociclista che, forse abbagliato dal sole, forse a causa di una distrazione, forse perché non è riuscito a frenare in tempo, lo ha investito e sbalzato sull’asfalto.
Soccorso in codice rosso
Una caduta che ha provocato un trauma cranico e diverse contusioni a un 53enne di Costa Volpino, al vaglio del personale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in gravi condizioni. Sul posto, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tavernola.
