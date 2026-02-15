Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 15 Febbraio 2026

Investito da una moto tra Lovere e Costa Volpino, grave 53enne

L’INCIDENTE. L’uomo ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni: è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore
Il luogo dell’incidente sulla litoranea che collega Lovere a Costa Volpino
Il luogo dell’incidente sulla litoranea che collega Lovere a Costa Volpino

Costa Volpino

Stava attraversando a piedi la carreggiata dalla litoranea che collega l’abitato di Lovere a quello di Costa Volpino, in località Bersaglio, quando è stato travolto da un motociclista che, forse abbagliato dal sole, forse a causa di una distrazione, forse perché non è riuscito a frenare in tempo, lo ha investito e sbalzato sull’asfalto.

Soccorso in codice rosso

Una caduta che ha provocato un trauma cranico e diverse contusioni a un 53enne di Costa Volpino, al vaglio del personale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in gravi condizioni. Sul posto, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tavernola.

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo di lunedì 16 febbraio, a pagina 19
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lovere
Bergamo
Costa Volpino
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Salute
Malattia
Carabinieri