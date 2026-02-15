Investito da una moto tra Lovere e Costa Volpino, grave 53enne

Stava attraversando a piedi la carreggiata dalla litoranea che collega l’abitato di Lovere a quello di Costa Volpino, in località Bersaglio, quando è stato travolto da un motociclista che, forse abbagliato dal sole, forse a causa di una distrazione, forse perché non è riuscito a frenare in tempo, lo ha investito e sbalzato sull’asfalto.