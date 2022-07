Le nostre Orobie: lento è bello, anche senza cime. Le nuove frontiere del turismo

Pandemia e vacanze dietro l’angolo han spinto la domanda per escursioni in montagna, e non solo in alta cima: un trend che ha prodotto, di riflesso, anche un chiaro aumento di figure professionali specializzate, fra cui gli accompagnatori di media montagna. I dati forniti dal Collegio regionale delle guide alpine Lombardia parlano chiaro: nella Bergamasca nel 2013 si contavano soltanto 7 accompagnatori di media montagna, con una crescita piuttosto lenta fino al 2019, quando il totale dei professionisti è salito a 9. Poi, post Covid, l’exploit: quest’anno si contano complessivamente 23 accompagnatori riconosciuti sul territorio bergamasco, dato più che triplicato rispetto a dieci anni fa.