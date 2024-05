Lo storico Sebino Express domenica arriva a Sarnico

Tra i turisti che domenica 19 maggio arriveranno sul lago d’Iseo ci saranno anche quelli che hanno deciso di salire a bordo del treno storico in partenza, alle 8,20, dalla stazione di Milano Centrale: si tratta del «Sebino Express» diretto alla stazione di Paratico-Sarnico, dove arriverà alle 11,40 dopo essersi fermato a Milano Lambrate, Treviglio (arrivo previsto alle 9,07), Rovato e Palazzolo sull’Oglio. Quello del Sebino è uno dei treni storici sostenuti da Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e Fs Treni Turistici Italiani. Le altre tratte sono quelle del Laveno Express (da Milano alla scoperta del lago Maggiore), del Lario Express (da Milano e Monza per Como e Lecco), del Lomellina Express (da Milano a Mortara) e del Besanino Express (da Milano a Besana, Molteno e Lecco).

«Un progetto vincente e molto apprezzato da turisti e viaggiatori, visto che ogni treno storico in ogni parte della Lombardia è sempre sold out – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente –. Grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Fs, ogni anno a migliaia di persone vanno alla scoperta di itinerari e paesaggi della nostra regione attraverso un autentico viaggio nel tempo, a bordo di treni che hanno fatto la storia della ferrovia italiana. All’insegna di una mobilità dolce e di un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un’esperienza dall’alto valore attrattivo, storico e culturale. Il successo riscontrato gli anni scorsi dal Sebino Express testimonia l’efficacia del percorso intrapreso con Fondazione Fs e FerrovieNord». Domani i viaggiatori saliranno su un convoglio con locomotiva a vapore ed elettrica con carrozze Centoporte degli Anni ’30 e Corbellini degli Anni ’50. A bordo sarà presente lo staff dell’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane per fornire assistenza, compresa quella rivolta ai ciclisti che possono trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando bagagliai appositamente attrezzati.