Lovere, per il «Borgo della luce» questa estate sfilano i Beatles

Il loro primo singolo targato 1962, «Love me do», è stato solo l’inizio di una storia che ha cambiato la storia e non solo quella della musica: 60 anni dopo Lovere celebra i «Fab Four» con l’11 a edizione del progetto «Il Borgo della luce – all you need is LOVEre», che si riaccenderà sabato. Regista dell’allestimento è il maestro Marco Lodola, che proprio ai Fab4 ha dedicato numerose opere d’arte, esposte in prestigiosi luoghi pubblici, musei e gallerie d’arte internazionali.