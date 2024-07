Luci e preghiere sul lago, a Sarnico torna la Stella Maris

Ogni anno, il terzo sabato di luglio, Sarnico si anima di luci e fede per la processione della Madonna di Stella Maris. Quest’anno, il 20 luglio, l’evento raggiunge la sua 54ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi della stagione estiva sul lago d’Iseo. È organizzata da parrocchia e Pro Loco Sarnico con il supporto economico dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dei marinai del lago d’Iseo e Stefano Sirimbelli che con passione dedicano il loro tempo per la buona riuscita dell’evento.

«La processione notturna è molto più di una semplice manifestazione, è un momento di profonda spiritualità, che unisce la comunità locale in un’esperienza condivisa di devozione e rispetto per le tradizioni – commenta il nuovo presidente della Pro Loco, Stefano Galiero –. La statua lignea della Madonna, ritenuta opera giovanile del Manzù, viene solennemente trasportata sul lago dalla chiesetta omonima lungo la Statale per Predore per celebrare un evento che coniuga fede, tradizione e spettacolo, coinvolgendo non solo i residenti ma anche molti turisti che giungono per assistere a questo particolare rito che continua a essere un momento di unione e spiritualità per tutti coloro che vi partecipano».

«La processione notturna è molto più di una semplice manifestazione, è un momento di profonda spiritualità, che unisce la comunità locale in un’esperienza condivisa di devozione e rispetto per le tradizioni»

Il programma

La processione ha inizio alle 22, quando dal club velico parte la barca che porta la statua di Stella Maris, preceduta da una moltitudine di natanti illuminati con luci colorate che creano un’atmosfera suggestiva, trasformando il lago in un palcoscenico di luci e riflessi. Le barche, silenziose e rispettose, accompagnano la Madonna in una lenta e solenne traversata, durante la quale raccoglimento e preghiera uniscono tutti i presenti.