L’ultimo saluto ad Antonio Fadda: «C’è una Luce che lo aspetta»

«Una luce che ci aspetta»

Nell’omelia il parroco don Loris Fumagalli ricorda: «Sei giorni fa Antonio era esattamente in questo posto per leggere la parola di Dio, aveva letto con una profondità inaspettata,aveva letto con calma ogni parola. L’ho ringraziato per questa lettura così profonda. Antonio aveva capito quella parola del profeta Isaia secondo cui c’è una luce più grande che ci aspetta oltre, non arrendiamoci. Il profeta lo dice con espressioni potentissime. Oggi abbiamo riproposto quella lettura. C’è una speranza che non si distrugge. Nonostante il dolore dobbiamo pensare che non siamo lasciati soli ad un destino beffardo».