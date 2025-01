«Vado in ospedale perché non sto bene», poi lo schianto. Muore a 48 anni Antonio Fadda

Aveva telefonato alla moglie dicendole che non si sentiva bene e che, per questo, sarebbe andato in ospedale a farsi visitare. Ma, arrivato al casello dell’A4 di Seriate, ha perso il controllo del suo suv e si è schiantato contro la cuspide della corsia del Telepass. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per Antonio Fadda, 48 anni, di Castelli Calepio, non c’è stato nulla da fare: l’incidente, probabilmente provocato da un malore, gli è costato la vita. È avvenuto mercoledì 22 gennaio attorno alle 21,30.

Un impatto violento

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono giunti i mezzi del 118 – l’automedica e l’ambulanza – e il personale sanitario ha tentato per oltre mezz’ora di rianimare il quarantottenne, anche con il defibrillatore. Purtroppo, alla fine, non hanno potuto che constatarne il decesso, probabilmente causato da un infarto i cui sintomi Antonio Fadda li aveva accusati già prima, quando aveva avvisato la moglie che sarebbe andato da solo in ospedale (presumibilmente il Bolognini), forse sottovalutando la situazione o non ritenendola così grave come poi si è purtroppo rivelata. Al casello – che è stato chiuso soltanto in parte – sono poi arrivati con una squadra anche i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia, oltre al soccorso stradale e ai carabinieri della tenenza di Seriate. Anche la stessa moglie è poi giunta sul luogo dell’incidente, comprensibilmente disperata per quanto successo al marito.