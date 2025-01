Il dolore per Antonio Fadda: «Noi boliviani perdiamo un fratello»

«Per me Antonio era come un fratello: lo conoscevo fin da bambino, quando lavoravo nella casa dei suoi genitori a Loreto: il papà Gian Pietro, oculista, e la mamma Giuseppina Schopf, professoressa al Sant’Alessandro. Siamo rimasti legatissimi e per tutti noi boliviani di Bergamo lui era il nostro “fratellone” così come Giuseppina era la nostra “mamma”. Ci mancherà davvero tanto».

Chi era Antonio Fadda

Il ricordo degli amici

L’incidente stradale mortale al casello dell'autostrada di Seriate in cui è deceduto Antonio Fadda

«Proprio come Giuseppina, anche lui ci è sempre stato vicino – sottolinea Elisabeth –. Era una persona molto buona. Per me era come un fratello e lui mi chiamava sorella: per me è sempre stato un grande onore questo legame. Ogni settimana veniva a mangiare a casa nostra, anche con moglie e figli. Nel momento del bisogno c’era sempre e potevamo sempre contare su Antonio. Ultimamente era contento per il nuovo lavoro. Di problemi di salute non ne aveva mai avuti: anzi, era una persona molto precisa e che si teneva controllata. Tant’è vero che, appena ha visto di non stare bene, si è messo in auto per andare all’ospedale». La Stradale ha ricostruito i dettagli dell’incidente, anche grazie alle telecamere del casello che hanno ripreso lo schianto.