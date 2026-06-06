Matthew McConaughey e Zoe Saldana a spasso per Lovere per la gioia dei fan

Se fino a giovedì 4 giugno Matthew McConaughey e Zoe Saldana, le star di Hollywood impegnate sul Sebino per le riprese del film Positano, erano rimasti molto al riparo dagli sguardi di fan e paparazzi, con pochissime fotografie concesse a Monte Isola, ieri hanno scelto di immergersi nel calore dei loveresi.

Nella cittadina bergamasca infatti si sono lasciati andare a diverse passeggiate, in centro storico e in piazza Tredici martiri. Mentre la loro giornata era iniziata con un saluto alla sindaca Claudia Taccolini e al suo collega di Tavernola Roberto Martinelli, dopo le riprese dirette dal regista canadese Daniel Roher, McConaughey e Saldana hanno attraversato il borgo di Lovere richiamando l’attenzione di tutti quelli che vedevano, prima, arrivare uno stuolo di collaboratori e poi apparire i due attori.

McConaughey vestito con un abito blu chiaro e una camicia immacolata ha persino concesso un firmacopie del suo ultimo libro in piazza Tredici martiri, mentre Saldana con un lungo abito bianco era attesa da un’auto in centro storico subito dopo la fine delle riprese.

La firma degli autografi Il saluto di Saldana

I loro sorrisi hanno subito fatto il giro dei social: in piazza c’erano decine di persone con gli smartphone accesi in modalità «diretta» per immortalare l’avvenimento e la disponibilità dei due attori ha fatto dimenticare i disagi vissuti per tutto il giorno dagli automobilisti che dovevano attraversare Lovere: le limitazioni al traffico hanno creato molti rallentamenti, ma in pochi si sono lamentati.