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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 06 Giugno 2026

Matthew McConaughey e Zoe Saldana a spasso per Lovere per la gioia dei fan

LE STAR SUL LAGO. I due attori di Hollywood hanno firmato autografi tra i fan nel borgo storico durante le riprese della serie Netflix «Positano».

Lettura 1 min.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Matthew McConaughey e Zoe Saldana a spasso per Lovere per la gioia dei fan
Matthew McConaughey e Zoe Saldana, le star di Hollywood impegnate sul Sebino per le riprese del film Positano

Se fino a giovedì 4 giugno Matthew McConaughey e Zoe Saldana, le star di Hollywood impegnate sul Sebino per le riprese del film Positano, erano rimasti molto al riparo dagli sguardi di fan e paparazzi, con pochissime fotografie concesse a Monte Isola, ieri hanno scelto di immergersi nel calore dei loveresi.

Nella cittadina bergamasca infatti si sono lasciati andare a diverse passeggiate, in centro storico e in piazza Tredici martiri. Mentre la loro giornata era iniziata con un saluto alla sindaca Claudia Taccolini e al suo collega di Tavernola Roberto Martinelli, dopo le riprese dirette dal regista canadese Daniel Roher, McConaughey e Saldana hanno attraversato il borgo di Lovere richiamando l’attenzione di tutti quelli che vedevano, prima, arrivare uno stuolo di collaboratori e poi apparire i due attori.

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McConaughey vestito con un abito blu chiaro e una camicia immacolata ha persino concesso un firmacopie del suo ultimo libro in piazza Tredici martiri, mentre Saldana con un lungo abito bianco era attesa da un’auto in centro storico subito dopo la fine delle riprese.

Matthew McConaughey e Zoe Saldana a spasso per Lovere per la gioia dei fan
La firma degli autografi
Matthew McConaughey e Zoe Saldana a spasso per Lovere per la gioia dei fan
Il saluto di Saldana

I loro sorrisi hanno subito fatto il giro dei social: in piazza c’erano decine di persone con gli smartphone accesi in modalità «diretta» per immortalare l’avvenimento e la disponibilità dei due attori ha fatto dimenticare i disagi vissuti per tutto il giorno dagli automobilisti che dovevano attraversare Lovere: le limitazioni al traffico hanno creato molti rallentamenti, ma in pochi si sono lamentati.

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Oggi e domenica 7 giugno le troupe impegnate nella produzione del film riposeranno, poi lunedì saranno girate ancora alcune scene nella cittadina di Lovere. La lavorazione del film, che verrà distribuito da Netflix e che probabilmente approderà sugli schermi entro la fine dell’anno, si concluderà la prossima settimana, poi si passera alla fase del montaggio di tutte le scene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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