Memorial Stoppani: il fascino del volo si specchia sul lago

Non ci saranno le Frecce tricolori, ma il Memorial Stoppani tornerà il primo weekend di settembre a Lovere, Costa Volpino e Pisogne con un programma ricchissimo. La manifestazione che celebra Mario Stoppani (1895-1959) pluridecorato aviatore loverese, asso dell’Aviazione italiana della Prima guerra mondiale e primatista dei cieli, proporrà sabato 2 e domenica 3 settembre mostre e convegni , l’allestimento di un villaggio aeronautico e voli in idrovolante ed elicottero, il festival degli aquiloni un laboratorio di aerei di carta che insieme a tanti altri velivoli animeranno le due giornate fino a domenica pomeriggio quando, con una spettacolare manifestazione aerea, torneranno a volare nell’alto Sebino alcuni piloti che il pubblico del memorial Stoppani ha conosciuto negli ultimi anni: Andrea Pesenato, Maurizio Costa, Roberto Magnani, Luca Ballerio, Graziano Mazzolari.

Il circuito di boe

Alla manifestazione interverrà la Guardia di Finanza con un suo elicottero, mentre per il centenario dell’Aeronautica Militare verrà proposta una rievocazione del rally idrovolanti, realizzata in collaborazione con l’aviazione Marittima italiana, che vedrà sfidarsi numerosi aerei su un circuito di boe che toccherà simbolicamente le tappe della vita di Mario Stoppani. Dal 26 agosto al 3 settembre all’Atelier Tadini sarà possibile visitare la mostra «Emozioni dal cielo» con le più belle immagini delle Frecce tricolori; sabato e domenica, sotto i portici della Tadini, gli aeromodelli degli idrovolanti con cui volava Mario Stoppani. Altri due momenti di approfondimento storico dell’aeronautica sono in programma sabato pomeriggio: alle 17 un convegno in Tadini e alle 20,45 la presentazione di un libro alla Libreria Mondadori in piazza.