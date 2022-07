Memorie partigiane a Fonteno: una strada ricorderà la battaglia, ecco il tracciato

Il 31 agosto del 1944, a Fonteno e nei dintorni i partigiani della 53° brigata Garibaldi e della Francesco Nullo affrontarono forze nazifasciste che li superavano in uomini e armamenti. Ci furono scontri a fuoco, perdite, prigionieri. Alla fine l’abilità di manovra, la conoscenza del terreno e l’appoggio della popolazione locale segnarono per la Resistenza il successo più significativo della guerra di Liberazione bergamasca. In ricordo di quel giorno, l’Anpi di Bergamo, con le sezioni di Valle Calepio-Val Cavallina, Endine Gaiano e Lovere, hanno disegnato il Sentiero partigiano «Strada della Battaglia di Fonteno», un itinerario che ripercorre i luoghi e gli eventi di 78 anni fa.