Netflix sul lago d’Iseo: con le troupe arrivano strade chiuse e battelli

Conto alla rovescia per le riprese di alcune scene del progetto cinematografico prodotto da Netflix , che ha scelto la selvaggia bellezza della litoranea del Sebino tra Castro e Predore per ambientare alcuni i nseguimenti tra automobili e motociclette ad alto impatto visivo . Il sequel, di cui è regista Victoria Mahoney, è la continuazione del film «The Old guard» interpretato dall’attrice statunitense Charlize Theron, questa volta al fianco dell’italiano Luca Marinelli . Nel cast pare ci sia anche la musa di Quentin Tarantino, Uma Thurman. Non è ancora dato di sapere se le star si faranno vedere sul lago. Per certo si sa che la troupe cinematografica, con tutta la mole di attrezzature tecniche e di macchinari, tra oggi (29 luglio) e sabato si installerà sul Sebino fino alla fine della prossima settimana . I Comuni di Castro, Riva di Solto, Solto Collina, Parzanica, Tavernola e Predore stanno rilasciando tutti i permessi necessari per l’occupazione di suolo pubblico, a pagamento, lungo quasi tutte le aree a lago, grandi e piccole, anche parcheggi e parcheggini, interdetti all’accesso di terzi.