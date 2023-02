Precipita per 10 metri. Grave l’ex presidente del Cai di Lovere

È ricoverata in gravissime condizioni al Poliambulanza: Luisa Bianchi, l’ex presidente del Cai di Lovere , è precipitata nella zona della falesia sotto il santuario di San Giovanni sul monte Cala e ha fatto un volo di una decina di metri. Con lei c’era la figlia, Erica Polloni, che ha dato l’allarme : la donna è stata recuperata con l’ausilio di un verricello che ha calato dall’eliambulanza il personale sanitario e l’ha portata in ospedale al Poliambulanza di Brescia, dove in serata è stata sottoposta a un delicatissimo intervento per cercare di salvarle la vita.