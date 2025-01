Predore, incendio nel bosco. Bruciano 3mila metri di terreno

Ha interessato una superficie di circa 3mila metri quadrati di bosco l’incendio divampato sabato 4 gennaio intorno alle 17, in località Cimacarda a Predore. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lovere, i forestali, i volontari della protezione civile di Predore, l’antincendio boschivo dell’Ana di Tavernola, quello di Orobie Soccorso e squadre della Comunità montana. Il lavoro delle squadre, reso complicato dal terreno impervio e dal vento, è proseguito fino a tarda ora: il rogo alle 20 pareva infatti circoscritto, ma ha poi avuto una ripresa.

Forte vento, situazione tornata alla normalità

Nel frattempo, dopo il forte vento di venerdì 3, nella giornata di sabato 4 gennaio la situazione sembra essere tornata alla normalità, soprattutto in alta quota. Le stazioni del Centro meteo lombardo hanno infatti segnato la punta massima di velocità a livello regionale al rifugio Curò, con 74 chilometri all’ora; il dato non è tuttavia paragonabile ai 145 segnati alla vigilia di Natale e che hanno causato numerosi danni, compresi quelli al tetto della baita di Sasna, a 1961 metri sul territorio di Valbondione. Qui le lamiere di copertura, così come qualche asse, sono infatti state divelte e trasportate a centinaia di metri di distanza. Sempre nella giornata di venerdì 3 gennaio vanno poi segnalati i 44 chilometri all’ora di Capanna 2000 a Oltre il Colle, i 35 di Passo San Marco e del Monte Misma, i 29 di Valcava di Torre de Busi e i 27 del rifugio Vodala a Spiazzi (la zona a sud di Bergamo aveva invece registrato valori tra i 10 ed i 20 chilometri all’ora).