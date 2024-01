Rapina la farmacia e poi fugge in treno: arrestato 63enne

La mattina del 17 gennaio i carabinieri di Grumello del Monte hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 63enne originario della provincia di Brescia, per aver commesso una rapina a mano armata in una farmacia.

La dinamica della rapina

Alle 19.45 del 16 dicembre il 63enne era entrato nella farmacia a volto coperto e impugnando una pistola aveva minacciando una dipendente che stava servendo una cliente per farsi consegnare l’incasso, circa 400 euro. L’uomo preso il bottino si era allontanato a piedi facendo perdere le tracce.

I carabinieri hanno cominciato subito le indagini e hanno trovato in un cestino nelle vicinanze della farmacia un guanto di lattice che l’uomo aveva usato per non lasciare impronte. Una volta acquisita la prova, i militari hanno controllato tutte le telecamere di sicurezza della zona e dopo un’articolata attività di indagine e di incrocio di dati sono arrivati all’individuazione del presunto colpevole: un uomo di 63 anni, pregiudicato, residente nel bresciano nel comune di Bovezzo.

Le indagini dei carabinieri

Gli inquirenti hanno ricostruito quanto accaduto: l’uomo, senza patente, si era recato da Brescia a Grumello del Monte con il treno per poi appostarsi nella zona della farmacia per circa un’ora. Dopo una serie di sopralluoghi ed aver studiato le vie di fuga, il ladro è entrato in azione per fuggire e recarsi in stazione per riprendere il treno e tornare a casa.