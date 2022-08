Riva di Solto, la «Sagra del pesce» ritorna con un’edizione speciale

Filetto di persico dorato, alborelle in carpione, coregone ripieno con la polenta, fusilli con le sarde, pesce sott’olio, trota, tinca e bottatrice. Ci sono tutti gli ingredienti per una delle sagre estive più attese del lago d’Iseo. Questo fine settimana a Riva di Solto torna la «Sagra del pesce» e lo fa dopo due anni di assenza a causa della pandemia. In azione il gruppo degli Amici della Sagra del pesce, in collaborazione con il Comune e la parrocchia di San Nicola. All’insegna dei sapori del lago dal 1996, l’edizione di quest’anno si chiamerà «20.22».