«Sara, come un girasole». La veglia di preghiera a Costa Volpino

La sala piena, gli amici in piedi e con gli occhi rossi, le preghiere recitate a voce bassa e commossa. La veglia funebre per Sara Centelleghe di sabato 2 novembre ha confermato che la sua uccisione ha scioccato tutto l’alto Sebino, e non solo. La camera ardente, allestita nell’auditorium comunale di Costa Volpino, è stata visitata da tante persone che non la conoscevano direttamente ma che sono rimaste sconvolte per quanto accaduto. «Sono una mamma – ha raccontato una di loro – e mi fa paura il pensiero che le mie figlie neppure in casa nostra siano al sicuro. Siamo qui per farci un po’ di coraggio». «Pensavamo che certe cose succedessero lontano dai nostri paesi – aggiunge un papà di Pisogne – e invece è capitato qua e questo ci deve far riflettere: vuol dire che c’è qualcosa che non funziona più e che noi adulti non siamo più in grado di comprendere».