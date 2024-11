«Sara, il tuo sorriso ora è una stella»: domenica il funerale a Costa Volpino

Gli amici di Sas

Tantissime persone per una preghiera

A farle visita però sono andate anche tantissime persone che non la conoscevano, ma che sono rimaste sconvolte per quanto accaduto una settimana fa. «Non siamo riusciti a partecipare alla fiaccolata di giovedì sera – raccontano due ragazzi dell’oratorio di Lovere – e non la conoscevamo. Ma non si può non passare da lei, in questi giorni». Proprio una settimana fa, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, Sara Centelleghe aveva trascorso la serata in compagnia di un’amica e poi era andata a letto. La sua amica si era scambiata dei messaggi con Jashandeep Badhan, un diciannovenne indiano che abita nello stesso condominio di Sara, affacciato su via Nazionale, e, pare, voleva scambiarsi della droga con lui, ma il giovane che, rintracciato ore dopo dai carabinieri a casa sua ha poi confessato il delitto, era entrato in casa di Sara presumibilmente alla ricerca di un maggiore quantitativo di stupefacente rispetto a quello concordato.