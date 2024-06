Sarnico, autista del bus aggredito da ragazzi senza biglietto: naso fratturato

Subito è giunta sul posto la Polizia locale di Sarnico, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri: i militari hanno già rintracciato alcuni dei componenti del gruppo di giovani, già noto in zona. L’autista è stato portato in pronto soccorso di Iseo, dove gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale, varie ecchimosi sul volto e sull’orecchio, per una prognosi di sette giorni da valutare in un secondo momento.