«Sarnico Boxe» trova casa a Sarnico nell’area del Palazzetto

Il mondo del pugilato del basso lago, con il suoi tanti atleti e appassionati, si appresta a trovare una nuova sede a Sarnico , grazie a una partnership Comune e «Boxe Sebino» affiliata alla Polisportiva locale. Il sindaco Giorgio Bertazzoli ha annunciato la firma di una convenzione che porterà alla realizzazione di una palestra dentro il Palazzetto dello sport in via Olimpia , dando nuova vita a uno spazio di 180 metri quadrati finora trascurato. La nuova struttura sostituirà la precedente ubicata, nel seminterrato di via Libertà 27. Questa collaborazione tra Comune e «Boxe Sebino» punta a promuovere l’attività del pugilato nella comunità e nel Basso Sebino.

Lavori in primavera

L’assessore allo Sport e vice sindaco Nicola Danesi, il presidente della Polisportiva Carlo Belussi e Mario Alari, presidente della «Boxe Sebino», hanno gestito l’operazione che ha portato alla firma della convenzione, di durata ventennale. Il gong per l’inizio dei lavori di sistemazione della nuova palestra suonerà in primavera, con la previsione che lo spazio possa essere disponibile per essere utilizzato a partire da fine anno. Sarnico sta dunque per mettersi i guantoni e diventare l’epicentro del pugilato nel Basso Sebino e nella Valle Calepio.