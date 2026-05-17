Sarnico, ciclista polacco investito da una moto sulla strada per Predore: due feriti in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Sarnico, in via Predore , lungo la strada che costeggia il lago. Coinvolti un ciclista polacco di 67 anni e un motociclista valtellinese di 59 anni. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava procedendo verso Sarnico insieme a un gruppo di connazionali in vacanza sul lago. Arrivato all’altezza dell’accesso alla ciclopedonale, avrebbe attraversato la carreggiata per imboccare il percorso riservato a bici e pedoni. In quel momento è stato travolto da una moto granturismo che viaggiava nella stessa direzione.

L’allarme è scattato poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza e auto medica. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Iseo: le loro condizioni non sarebbero gravi. Per gli accertamenti e i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Sarnico. L’incidente ha causato qualche rallentamento alla circolazione, ma la situazione è poi tornata alla normalità.