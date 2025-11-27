Sarnico, in arrivo 8,4 milioni per la diga del lago. Finalmente i lavori

Un’opera di rinnovamento attesa da anni per rinverdire in ottica antisismica la diga che con le sue sei maestose pile in cemento da 92 anni è silenziosa e preziosa guardia sul Sebino, sia quando il lago si gonfia e fa paura, sia nei giorni di secche e pure quando il lago conosce stagioni da incorniciare, come quella dell’estate 2025.

Insomma, un manufatto ingegneristico di cemento e acciaio efficace ed efficiente, di 124 metri di lunghezza e 9 di altezza che ha richiesto due anni di lavoro da parte di circa 900 addetti e tuttora in grado di servire e rappresentare una frontiera tra il bacino lacuale e il fiume Oglio. Sono in arrivo dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico governativo, finanziamenti per 8,4 milioni di euro per concretizzare l’importante progetto di riqualificazione antisismica e messa in sicurezza della strategica diga di Fosio a Sarnico, guardiana insostituibile per i 16 comuni del Sebino, bergamaschi e bresciani, a cavallo tra il lago e il fiume Oglio.

Attualmente la diga garantisce la completa funzionalità e servizio, ma la sua longevità e storia necessità di un make-up generale

Dal 1933

A confermarlo è stato il Consorzio dell’Oglio con sede a Brescia in via Solferino, che si occupa di sorvegliare e regolare il livello del lago. L’opera partirà nell’ottobre del prossimo anno e dovrà concludersi entro marzo del 2028. Attualmente la diga garantisce la completa funzionalità e servizio, ma la sua longevità e storia – è funzionante dal novembre del 1933 – necessità di un make-up generale e di prevenzione antisismica, essendo chiaramente oggi non in linea con le attuali normative. Pertanto il maxi intervento porterà al consolidamento sia a monte che a valle delle sotto fondazioni della traversa, alla sostituzione delle 5 paratoie, alla modifica delle parti che permettono di alzarle e abbassarle, attualmente ad azione idraulica e che diventeranno a sistema elettromeccanico. Infine migliorìe alla movimentazione degli organi di scarico.

L’imponente diga era stata progettata dal professor Gaetano Ganassini, all’epoca titolare della cattedra di Idraulica al Politecnico di Milano, e negli anni si è confermata un vero e proprio capolavoro per la sua funzionalità a difesa del lago e non soltanto Spiega Claudia Vezzani, direttore del Consorzio dell’Oglio: «Siamo soddisfatti e la fumata bianca era attesa. Si tratta di un intervento strategico per la rimessa a nuovo della struttura e fa seguito a un primo lotto lavori che ha riguardato le traverse, favorito da fondi del Pnrr per 1 milione 400mila euro, che ha coinvolto le scale di accesso, la passerella di coronamento della traversa e consolidamento delle pile della struttura. Peraltro le tempistiche previste dovranno essere rispettate e non sono previsti particolari disagi alla funzionalità della diga durante i lavori». Proprio in questo periodo sono stati portati a termine anche gli interventi di adeguamento sismico, riqualificazione esterna e degli interni della Casa di guardia attigua alla traversa e utilizzata dal personale operativo nell’attività di sorveglianza e regolazione «a vista», completata dal lifting all’abitazione del custode. Intervento, quello sulla Casa di guardia, avviato nel marzo del 2023 e reso fattibile dal un contributo di 2 milioni di euro garantiti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione dello Stato e che hanno permesso anche la realizzazione del progetto di fattibilità della riqualificazione complessiva della diga.