Sarnico rimuove gli autovelox: inattivi da anni sulla statale verso Predore

Che non funzionassero, i cittadini del Basso Sebino lo sospettavano da tempo. Qualcuno ne aveva pure la certezza, non avendo mai ricevuto sanzioni pur avendo «pistato», e mica poco. Eppure, gli autovelox e lo speedcheck da anni installati su via Predore – la Statale ex 469 che da Sarnico corre verso, appunto, Predore – funzionavano da deterrente , facendo decelerare chi proprio non ne voleva sapere di rispettare il limite fissato a cinquanta chilometri orari. Ora, all’amministrazione comunale tocca trovare un’altra soluzione. I dispositivi sono infatti stati rimossi, dopo che – spiegano dalla polizia locale – sono stati urtati durante un incidente, diventando pericolanti .

«Non possiamo sostituirli»

«I dispositivi rimossi non erano attivi ormai da anni – ammette Giovanni Peroni, comandante della polizia locale di Sarnico – e, pur consapevoli di dover intervenire per far decelerare chi percorre quella zona, l’idea di installarne di nuovi non è percorribile: il Codice della strada non lo permette più in centro abitato». Eppure la questione della velocità sostenuta su via Predore e corso Europa – entrambe considerate, appunto, centro abitato - è un nodo annoso per Sarnico: in più di un’occasione i cittadini si sono lamentati per la pericolosità delle due arterie frequentate da automobilisti poco ligi ai limiti di velocità, e non sono mancati incidenti, alcuni dei quali mortali. Non solo: nei mesi scorsi alcuni residenti hanno promosso una raccolta firme per chiedere il ricorso a misure per la messa in sicurezza della zona: fra le altre, l’installazione di un semaforo a chiamata per regolamentare l’acceso dalle vie trasversali su corso Europa o il ricorso a strutture spartitraffico.