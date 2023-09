Schiacciato da un camion contro la ringhiera: grave un operatore di 20 anni di un autolavaggio

L’operatore di un autolavaggio a Grumello del Monte è stato ricoverato in gravi condizioni nella mattinata di venerdì 8 settembre dopo essere stato colpito da un camion in manovra e schiacciato contro una ringhiera. L’allarme è scattato intorno alle 11 in via Lega Lombarda, all’autolavaggio Zeni Truck Wash specializzato nel lavaggio di camion e sanificazione delle cisterne. L’uomo, un 20enne, è stato travolto per cause ancora da verificare e ha riportato un trauma al bacino e alla schiena e la rottura di una gamba. Il giovane è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.