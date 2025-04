Schiacciato da una pressa, grave un 55enne a Telgate

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di martedì 1° aprile a Telgate. È successo alle 10,40 nello stabilimento della Belometti Srl, che si occupa dello stampaggio di materie plastiche, in via Delle Moie, 4.

Il ferito è un operaio della ditta, di 55 anni, trasportato in codice rosso, per ferite da schiacciamento causate da una pressa, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi, ma l’uomo è sempre rimasto cosciente e dalle prime informazioni non sembrerebbe in pericolo di vita.