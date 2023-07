Schianto tra una moto e un’auto a Sarnico: restano gravi i due centauri

Le cause e la dinamica dello scontro sono ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri: l’impatto è stato violento e i due giovani sono stati sbalzati di sella.

Scattato l’allarme, sono arrivati due elicotteri, da Brescia e Sondrio, mentre da Sarnico sono giunte due ambulanze della Croce Blu Basso Sebino e l’automedica. I due giovani sono stati caricati sugli elicotteri: il 31enne è stato portato all’ospedale Civile di Brescia, il 23enne al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, entrambi in codice rosso. Entrambi sono in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita.