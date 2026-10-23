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Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 23 Ottobre 2026

Semaforo e pensilina danneggiati a Villongo: rintracciati in due, nei guai

INDIVIDUATI. Un 39enne del paese è stato sanzionato, denunciato un 21enne di Foresto Sparso. Sono stati individuati dalla Polizia locale grazie alle telecamere e dovranno risarcire.

Lettura 1 min.
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore
Semaforo e pensilina danneggiati a Villongo: rintracciati in due, nei guai
Un frame che immortala la Fiat 500 Abarth danneggiata dopo lo scontro con il semaforo

Villongo

Uno ha abbattuto un semaforo con l’auto e, forse pensando di non essere rintracciato, si è fatto aiutare a spingere il veicolo incidentato in un parcheggio, per poi tornare a casa. L’altro, invece, forse per qualche scommessa con il gruppo di amici o per noia, ha preso a testate il pannello in plexiglass della pensilina dei bus, sfondandolo. Rintracciati dagli agenti della Polizia locale di Villongo, guidata dal comandante Sebastian Gurra, sono finiti nei guai e dovranno risarcire i danni.

Con l’auto contro il semaforo

Entrambi gli episodi sono successi a Villongo nei giorni scorsi. Nella notte di mercoledì 21 ottobre un 39enne di origine marocchina, residente in paese, ha distrutto l’impianto semaforico all’incrocio tra via Sant’Anna e via Kennedy.

Invece di segnalare l’incidente, si è fatto aiutare a spostare il veicolo nel parcheggio di un supermercato

L’indomani il Comune aveva già provveduto a farlo ripristinare, ma nel frattempo gli agenti si sono messi al lavoro per rintracciare il conducente che, a bordo di una Fiat 500 Abarth, era finito contro il semaforo e poi, invece di segnalare l’incidente, si era fatto aiutare a spostare il veicolo nel parcheggio di un supermercato.

Tra sanzione amministrativa e risarcimento del danno, il 39enne dovrà sborsare circa 7mila euro. Inoltre la Polizia locale sta valutando provvedimenti anche sulla sua patente.

Denunciato il giovane della pensilina

Il sindaco: «Non si può tollerare questo grado di inciviltà»

Anche la pensilina nel parcheggio dell’Isola è già stata ripristinata. Questa volta a risarcire sarà un 21enne di Foresto Sparso che, nella notte del 14 ottobre , ha distrutto il plexiglass. Individuato sempre grazie alle telecamere e al lavoro di incrocio dei dati da parte della Polizia locale, è stato denunciato per danneggiamento.

Soddisfatto il sindaco Francesco Micheli, che nel ringraziare gli agenti ha sottolineato: «Due presunti responsabili individuati. Non si può tollerare questo grado di inciviltà e di mancanza di rispetto delle regole. La legge vale per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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