Semaforo e pensilina danneggiati a Villongo: rintracciati in due, nei guai

Uno ha abbattuto un semaforo con l’auto e, forse pensando di non essere rintracciato, si è fatto aiutare a spingere il veicolo incidentato in un parcheggio, per poi tornare a casa. L’altro, invece, forse per qualche scommessa con il gruppo di amici o per noia, ha preso a testate il pannello in plexiglass della pensilina dei bus, sfondandolo. Rintracciati dagli agenti della Polizia locale di Villongo, guidata dal comandante Sebastian Gurra, sono finiti nei guai e dovranno risarcire i danni.

Con l’auto contro il semaforo

Entrambi gli episodi sono successi a Villongo nei giorni scorsi. Nella notte di mercoledì 21 ottobre un 39enne di origine marocchina, residente in paese, ha distrutto l’impianto semaforico all’incrocio tra via Sant’Anna e via Kennedy.

Invece di segnalare l’incidente, si è fatto aiutare a spostare il veicolo nel parcheggio di un supermercato L’indomani il Comune aveva già provveduto a farlo ripristinare, ma nel frattempo gli agenti si sono messi al lavoro per rintracciare il conducente che, a bordo di una Fiat 500 Abarth, era finito contro il semaforo e poi, invece di segnalare l’incidente, si era fatto aiutare a spostare il veicolo nel parcheggio di un supermercato.

Tra sanzione amministrativa e risarcimento del danno, il 39enne dovrà sborsare circa 7mila euro. Inoltre la Polizia locale sta valutando provvedimenti anche sulla sua patente.

Denunciato il giovane della pensilina

Il sindaco: «Non si può tollerare questo grado di inciviltà» Anche la pensilina nel parcheggio dell’Isola è già stata ripristinata. Questa volta a risarcire sarà un 21enne di Foresto Sparso che, nella notte del 14 ottobre , ha distrutto il plexiglass. Individuato sempre grazie alle telecamere e al lavoro di incrocio dei dati da parte della Polizia locale, è stato denunciato per danneggiamento.