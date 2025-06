Si scontra con un’auto a Carobbio: il motociclista di 18 anni resta in prognosi riservata

Restano gravi le condizioni del 18enne di Carobbio degli Angeli coinvolto in un incidente in moto nella notte tra il 31 e l’1 giugno in via Tresolzio lungo l’asse stradale che dalle Bettole di Gorlago conduce verso il centro del paese. L’incidente è avvenuto verso l’una, il giovane probabilmente stava ritornando a casa dopo la serata in sella alla sua moto 125 di cilindrata. Stava percorrendo la strada nella zona residenziale, davanti al parcheggio dove in passato c’era un distributore di carburante: per cause che sono in fase di accertamento si è schiantato contro un’utilitaria. Al volante dell’auto c’era una ventenne, sempre residente nella zona.