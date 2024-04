Si sente male e cade dalla bicicletta, gravissimo 64enne a Lovere

Alle 14 di martedì 30 aprile si è alzato in volo l’elicottero da Brescia per soccorrere un 64enne che dopo essersi sentito male, è caduto dalla bicicletta in via Tadini. L’uomo è stato trovato in arresto cardio circolatorio dai sanitari arrivati sul posto anche con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Blu di Lovere.